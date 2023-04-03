Josef Andres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josef Andres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josef Andres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Josef Andres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Josef Andres 12 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Josef Andres Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
1.FC Slovacko B futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko B takımına 28 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Josef Andres'nin 1.FC Slovacko B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Josef Andres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Josef Andres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Slovacko U19
1 Temmuz 2021 yılında Slovacko B
22 Mart 2022 yılında Start Brno
28 Şubat 2023 yılında Slovacko B
Josef Andres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Josef Andres şuan 1.FC Slovacko B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SK Líšeň (2008 - 2017)
1. FC Slovácko (2017 - 2021)
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