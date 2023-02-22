Josef Svanda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josef Svanda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josef Svanda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josef Svanda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josef Svanda 3 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Josef Švanda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josef Svanda Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Varnsdorf futbol takımında oynamaktadır. FK Varnsdorf takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Josef Svanda'nin FK Varnsdorf ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Josef Svanda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josef Svanda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josef Svanda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josef Svanda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında SFK Vrchovina

20 Temmuz 2021 yılında Teplice

10 Ocak 2022 yılında Usti nad Labem

30 Haziran 2022 yılında Teplice

1 Temmuz 2022 yılında Teplice B

3 Ocak 2023 yılında Varnsdorf

30 Haziran 2023 yılında Teplice B

Josef Svanda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josef Svanda şuan FK Varnsdorf takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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