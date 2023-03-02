Joselu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joselu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joselu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joselu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joselu 10 Haziran 1987 tarihinde Ribeira şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da José Luis Gómez Pérez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joselu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Intermedia Sport Player yapmaktadır. Joselu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Ferrol futbol takımında oynamaktadır. Racing Ferrol takımına 5 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Joselu'nin Racing Ferrol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joselu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joselu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joselu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joselu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Celta Vigo B

1 Temmuz 2008 yılında Lorca Deportiva

1 Ocak 2009 yılında Reus Deportiu

1 Temmuz 2009 yılında CD Teruel

1 Temmuz 2010 yılında CCD Cerceda

7 Temmuz 2012 yılında SD Compostela

5 Temmuz 2014 yılında Racing Ferrol

Joselu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joselu şuan Racing Ferrol takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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