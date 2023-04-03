Joseph Amuzu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Amuzu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Amuzu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joseph Amuzu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joseph Amuzu 9 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joseph Amuzu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joseph Amuzu, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Jong KV Mechelen futbol takımında oynamaktadır. Jong KV Mechelen takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Joseph Amuzu'nin Jong KV Mechelen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Joseph Amuzu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joseph Amuzu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında KV Mechelen U18
1 Ocak 2022 yılında KV Mechelen U21
Joseph Amuzu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joseph Amuzu şuan Jong KV Mechelen takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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