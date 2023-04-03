Joseph Amuzu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Amuzu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Joseph Amuzu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joseph Amuzu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.