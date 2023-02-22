Joseph Antoine Na Rsquo A kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Antoine Na Rsquo A Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Antoine Na Rsquo A adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Antoine Na Rsquo A Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph Antoine Na Rsquo A 17 Şubat 2002 tarihinde Ngaoundéré şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Antoine Na Rsquo A Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Kifisias futbol takımında oynamaktadır. AE Kifisias takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Joseph Antoine Na Rsquo A'nin AE Kifisias ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joseph Antoine Na Rsquo A Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joseph Antoine Na Rsquo A isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joseph Antoine Na Rsquo A Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph Antoine Na Rsquo A futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ekim 2020 yılında Aspropyrgos

30 Temmuz 2021 yılında Olymp. Volou

12 Ocak 2022 yılında AE Kifisias

Joseph Antoine Na Rsquo A Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph Antoine Na Rsquo A şuan AE Kifisias takımında oynamakta ve 86 numaralı formayı giymektedir.

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