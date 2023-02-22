Joseph Atule kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Atule Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Atule adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Atule Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph Atule 14 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. 1,60 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Atule Joseph Masaty şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Atule Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rstt management yapmaktadır. Joseph Atule, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına 10 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Joseph Atule'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joseph Atule Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joseph Atule isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joseph Atule Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph Atule futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağustos 2021 yılında Cleopatra FC

1 Ekim 2021 yılında El Makasa

30 Haziran 2022 yılında Cleopatra FC

6 Eylül 2022 yılında Enppi SC

10 Ekim 2022 yılında Lobi Stars

Joseph Atule Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph Atule şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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