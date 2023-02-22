Joseph Ede kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Ede Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Ede adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joseph Ede Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joseph Ede 10 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Joseph Oloko Ede şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joseph Ede Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC SILON Taborsko futbol takımında oynamaktadır. FC SILON Taborsko takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joseph Ede'nin FC SILON Taborsko ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Joseph Ede Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joseph Ede futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
16 Ağustos 2022 yılında Karlovy Vary
9 Ocak 2023 yılında SILON Taborsko
Joseph Ede Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joseph Ede şuan FC SILON Taborsko takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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