Joseph Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Mensah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joseph Mensah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joseph Mensah 29 Eylül 1994 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joseph Mensah Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joseph Mensah, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Joseph Mensah'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joseph Mensah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joseph Mensah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joseph Mensah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joseph Mensah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2014 yılında Slavia Prag

30 Haziran 2014 yılında Liberty Prof.

1 Ağustos 2014 yılında AC Horsens

15 Aralık 2017 yılında Kulüpsüz

25 Temmuz 2018 yılında Sepsi OSK

18 Temmuz 2019 yılında İstanbulspor

6 Şubat 2020 yılında Bnei Yehuda

10 Eylül 2020 yılında ACSM Poli Iasi

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

26 Ağustos 2022 yılında Otrant-Olympic

7 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

7 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

7 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Joseph Mensah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joseph Mensah şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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