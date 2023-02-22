Joseph Orafu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseph Orafu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joseph Orafu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joseph Orafu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joseph Orafu 6 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joseph Orafu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joseph Orafu, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. Joseph Orafu'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Joseph Orafu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joseph Orafu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joseph Orafu şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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