Josete Miranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josete Miranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josete Miranda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josete Miranda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josete Miranda 22 Temmuz 1998 tarihinde Getafe şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Ekvator Ginesi,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da José Antonio Miranda Boacho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josete Miranda Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. Josete Miranda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niki Volou futbol takımında oynamaktadır. Niki Volou takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Josete Miranda'nin Niki Volou ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Josete Miranda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josete Miranda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josete Miranda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josete Miranda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Getafe CF B

13 Eylül 2021 yılında Niki Volou

30 Haziran 2022 yılında Getafe CF B

5 Ağustos 2022 yılında Niki Volou

Josete Miranda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josete Miranda şuan Niki Volou takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Josete Miranda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tetuán, AD Unión Adarve, Real Madrid

Ekvator Ginesi takımında 17 numaralı formasıyla 26 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 2 gol atmıştır.

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