Josh Andrews kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Andrews Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Andrews adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Josh Andrews Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Josh Andrews 12 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Joshua Andrews şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Josh Andrews Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Carrick Rangers futbol takımında oynamaktadır. Carrick Rangers takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Josh Andrews'nin Carrick Rangers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Josh Andrews Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Josh Andrews futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2023 yılında Carrick Rangers
Josh Andrews Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Josh Andrews şuan Carrick Rangers takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.
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