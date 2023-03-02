Josh Ashby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Ashby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Ashby adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josh Ashby Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josh Ashby 3 Mayıs 1996 tarihinde Oxford şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Joshua James Ashby şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josh Ashby Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oxford City futbol takımında oynamaktadır. Oxford City takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Josh Ashby'nin Oxford City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Josh Ashby Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josh Ashby isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josh Ashby Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josh Ashby futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Oxford Utd U18

1 Temmuz 2014 yılında Oxford United

29 Eylül 2015 yılında Telford Utd

29 Ekim 2015 yılında Oxford United

4 Aralık 2015 yılında Brackley

3 Ocak 2016 yılında Oxford United

7 Eylül 2016 yılında Oxford City

31 Mayıs 2017 yılında Oxford United

1 Temmuz 2018 yılında Oxford City

Josh Ashby Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josh Ashby şuan Oxford City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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