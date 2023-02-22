Josh Carson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Carson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Carson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josh Carson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josh Carson 3 Haziran 1993 tarihinde Ballymena şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Joshua Glyn Carson şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josh Carson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Josh Carson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coleraine FC futbol takımında oynamaktadır. Coleraine FC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Josh Carson'nin Coleraine FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Josh Carson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josh Carson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Josh Carson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josh Carson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Ipswich

14 Mart 2013 yılında York City

11 Nisan 2013 yılında Ipswich

2 Eylül 2013 yılında Kulüpsüz

12 Eylül 2013 yılında York City

3 Ağustos 2016 yılında Linfield

1 Temmuz 2017 yılında Coleraine

Josh Carson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josh Carson şuan Coleraine FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Josh Carson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Greenisland FC (-2/2009), Ipswich Town FC (2/2009-1/2011)

Kuzey İrlanda takımında 23 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Kuzey İrlanda U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.