Josh Castiglione kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Castiglione Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Castiglione adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Josh Castiglione Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Josh Castiglione {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Josh Castiglione Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hemel Hempstead Town futbol takımında oynamaktadır. Hemel Hempstead Town takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Josh Castiglione'nin Hemel Hempstead Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Josh Castiglione Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/JoshCastiglione
Josh Castiglione Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Josh Castiglione futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Hemel
Josh Castiglione Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Josh Castiglione şuan Hemel Hempstead Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.