Josh Chambers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Chambers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Chambers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Josh Chambers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Josh Chambers 13 Kasım 2003 tarihinde London şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Josh Chambers Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sporting Talent yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Worthing FC futbol takımında oynamaktadır. Worthing FC takımına 5 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Josh Chambers'nin Worthing FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Josh Chambers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Josh Chambers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında FC Gillingham
5 Kasım 2022 yılında Worthing
31 Mayıs 2023 yılında FC Gillingham
Josh Chambers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Josh Chambers şuan Worthing FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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