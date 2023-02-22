Josh Honohan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Honohan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Honohan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josh Honohan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josh Honohan 28 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Joshua Honohan şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josh Honohan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PLG Ireland yapmaktadır. Josh Honohan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cork City FC futbol takımında oynamaktadır. Cork City FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Josh Honohan'nin Cork City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Josh Honohan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josh Honohan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Josh Honohan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josh Honohan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Cork City

Josh Honohan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josh Honohan şuan Cork City FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.