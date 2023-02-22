Josh Kelly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Kelly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josh Kelly kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Josh Kelly ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Josh Kelly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Kelly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josh Kelly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Kelly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Kelly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josh Kelly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josh Kelly 8 Mart 1999 tarihinde Comber şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Joshua Kelly şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josh Kelly Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Josh Kelly, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ballymena United futbol takımında oynamaktadır. Ballymena United takımına 9 Haziran 2019 tarihinde katılmıştır. Josh Kelly'nin Ballymena United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Josh Kelly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josh Kelly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Josh Kelly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josh Kelly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ards FC

9 Haziran 2019 yılında Ballymena

Josh Kelly kimdir

Josh Kelly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josh Kelly şuan Ballymena United takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ridgeway Rovers, Crusaders

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Josh Kelly nereli

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