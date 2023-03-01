Josh Lillis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Lillis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Lillis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josh Lillis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josh Lillis 24 Haziran 1987 tarihinde Derby şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Joshua Mark Lillis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josh Lillis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Star Management Signings Ltd. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Barrow futbol takımında oynamaktadır. AFC Barrow takımına 6 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Josh Lillis'nin AFC Barrow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Josh Lillis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josh Lillis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josh Lillis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josh Lillis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Scunthorpe Utd.

1 Ocak 2009 yılında Notts County

1 Şubat 2009 yılında Scunthorpe Utd.

1 Temmuz 2009 yılında Grimsby Town

1 Ekim 2009 yılında Scunthorpe Utd.

1 Kasım 2009 yılında AFC Rochdale

1 Aralık 2009 yılında Scunthorpe Utd.

1 Temmuz 2010 yılında AFC Rochdale

1 Aralık 2010 yılında Scunthorpe Utd.

1 Temmuz 2012 yılında AFC Rochdale

6 Mart 2020 yılında Fylde

31 Mayıs 2020 yılında AFC Rochdale

6 Eylül 2020 yılında Barrow

Josh Lillis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josh Lillis şuan AFC Barrow takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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