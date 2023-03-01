Josh Neufville kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Neufville Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Neufville adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josh Neufville Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josh Neufville 22 Mart 2001 tarihinde Luton şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Joshua Tyler Neufville şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josh Neufville Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PowerHause SG yapmaktadır. Josh Neufville, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sutton United futbol takımında oynamaktadır. Sutton United takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Josh Neufville'nin Sutton United ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Josh Neufville Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josh Neufville isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Josh Neufville Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josh Neufville futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Luton U18

1 Temmuz 2019 yılında Luton U21

13 Eylül 2019 yılında Solihull Moors

4 Ocak 2020 yılında Luton U21

17 Ocak 2020 yılında Woking

17 Mart 2020 yılında Luton U21

1 Aralık 2020 yılında Yeovil Town

31 Mayıs 2021 yılında Luton U21

18 Mart 2022 yılında Yeovil Town

14 Mayıs 2022 yılında Luton U21

9 Temmuz 2022 yılında Sutton Utd

31 Mayıs 2023 yılında Luton U21

Josh Neufville Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josh Neufville şuan Sutton United takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Crawley Green FC (-2011), Luton Town FC (2011-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.