Josh Parker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Parker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josh Parker kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Josh Parker ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Josh Parker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Parker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josh Parker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Parker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Parker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josh Parker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josh Parker 1 Aralık 1990 tarihinde Slough şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Antigua ve Barbuda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Joshua Kevin Stanley Parker şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josh Parker Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avid Sports Group yapmaktadır. Josh Parker, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oxford City futbol takımında oynamaktadır. Oxford City takımına 12 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Josh Parker'nin Oxford City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Josh Parker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josh Parker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Josh Parker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josh Parker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında QPR

1 Ocak 2010 yılında AFC Wimbledon

30 Haziran 2010 yılında QPR

1 Eylül 2010 yılında Northampton

1 Ekim 2010 yılında QPR

1 Kasım 2010 yılında Wycombe Wand.

1 Şubat 2011 yılında QPR

5 Ağustos 2011 yılında Oldham Athletic

8 Mart 2012 yılında FC Dag & Red

30 Haziran 2012 yılında Oldham Athletic

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

21 Aralık 2012 yılında Oxford United

1 Temmuz 2013 yılında NK Domzale

8 Ocak 2015 yılında Kızılyıldız

20 Ağustos 2015 yılında Aberdeen FC

11 Ocak 2016 yılında Kızılyıldız

22 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

15 Ocak 2017 yılında Wealdstone

28 Ocak 2017 yılında FC Gillingham

31 Ocak 2019 yılında Charlton Ath

1 Ağustos 2019 yılında Wycombe Wand.

15 Ocak 2021 yılında Burton Albion

31 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

12 Eylül 2022 yılında Oxford City

Josh Parker kimdir

Josh Parker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josh Parker şuan Oxford City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Queens Park Rangers FC

Josh Parker Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Antigua ve Barbuda takımında 23 numaralı formasıyla 10 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 36 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Josh Parker nereli

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