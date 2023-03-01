Josh Popoola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Popoola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Popoola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Josh Popoola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Josh Popoola 7 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Josh Popoola Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cheshunt FC futbol takımında oynamaktadır. Cheshunt FC takımına - tarihinde katılmıştır. Josh Popoola'nin Cheshunt FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Josh Popoola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Josh Popoola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Josh Popoola şuan Cheshunt FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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