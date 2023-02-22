Josh Robinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Robinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Robinson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josh Robinson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josh Robinson 30 Haziran 1993 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Joshua Robinson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josh Robinson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Josh Robinson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Crusaders FC futbol takımında oynamaktadır. Crusaders FC takımına 16 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Josh Robinson'nin Crusaders FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Josh Robinson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josh Robinson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josh Robinson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josh Robinson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Rangers U20

1 Eylül 2012 yılında Crusaders

1 Temmuz 2016 yılında York City

25 Kasım 2016 yılında Boston Utd

31 Ocak 2017 yılında York City

1 Temmuz 2017 yılında Linfield

1 Ağustos 2020 yılında Larne FC

16 Ağustos 2021 yılında Crusaders

Josh Robinson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josh Robinson şuan Crusaders FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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