Josh Shonibare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Shonibare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Shonibare adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josh Shonibare Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josh Shonibare 29 Mayıs 1998 tarihinde London şehrinde doğmuştur. İngiltere,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Joshua Shonibare şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josh Shonibare Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Josh Shonibare, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maidstone United futbol takımında oynamaktadır. Maidstone United takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Josh Shonibare'nin Maidstone United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Josh Shonibare Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/js24.02/

Josh Shonibare Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josh Shonibare isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josh Shonibare Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josh Shonibare futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2018 yılında Derby U23

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

21 Şubat 2022 yılında Derby U23

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

4 Kasım 2022 yılında Cheshunt

10 Şubat 2023 yılında Maidstone

Josh Shonibare Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josh Shonibare şuan Maidstone United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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