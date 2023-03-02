Josh Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Williams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Josh Williams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Josh Williams 12 Ekim 1999 tarihinde Bodelwyddan şehrinde doğmuştur. Galler,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Joshua Arthur Williams şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Josh Williams Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lilywhite yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Luton Town U21 futbol takımında oynamaktadır. Luton Town U21 takımına 16 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Josh Williams'nin Luton Town U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Josh Williams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Josh Williams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
24 Eylül 2018 yılında Morecambe Res.
1 Şubat 2019 yılında Newcastle Town
3 Ekim 2019 yılında Palace U21
7 Eylül 2020 yılında Stafford Rangers
16 Eylül 2021 yılında Luton U21
13 Ocak 2023 yılında Hemel
10 Mart 2023 yılında Luton U21
Josh Williams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Josh Williams şuan Luton Town U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Aston Villa (11/2010-6/2018)
Josh Williams Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Galler U19 takımında 3 numaralı formasıyla 7 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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