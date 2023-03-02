Josh Wright kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Wright Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josh Wright kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Josh Wright ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Josh Wright kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Wright Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josh Wright kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Wright Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Wright adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josh Wright Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josh Wright 6 Kasım 1989 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Joshua Thomas Wright şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josh Wright Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Josh Wright, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ebbsfleet United futbol takımında oynamaktadır. Ebbsfleet United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Josh Wright'nin Ebbsfleet United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Josh Wright Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joshwright4444/

Josh Wright Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josh Wright isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Josh Wright Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josh Wright futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Charlton Ath

1 Ağustos 2007 yılında Barnet

1 Mayıs 2008 yılında Charlton Ath

1 Eylül 2008 yılında Brentford

1 Ekim 2008 yılında Charlton Ath

1 Mart 2009 yılında FC Gillingham

1 Mayıs 2009 yılında Charlton Ath

1 Temmuz 2009 yılında Scunthorpe Utd.

1 Temmuz 2011 yılında Kulüpsüz

1 Kasım 2011 yılında Millwall

19 Kasım 2013 yılında Leyton Orient

2 Ocak 2014 yılında Millwall

9 Eylül 2014 yılında Crawley Town

10 Ekim 2014 yılında Millwall

28 Ekim 2014 yılında Leyton Orient

3 Ocak 2015 yılında Millwall

6 Ocak 2015 yılında Leyton Orient

7 Ağustos 2015 yılında FC Gillingham

31 Ağustos 2017 yılında Kulüpsüz

16 Eylül 2017 yılında Southend United

1 Temmuz 2018 yılında Bradford

1 Temmuz 2019 yılında Leyton Orient

8 Ocak 2021 yılında Crawley Town

26 Kasım 2021 yılında Billericay

1 Temmuz 2022 yılında Ebbsfleet

Josh Wright kimdir

Josh Wright Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josh Wright şuan Ebbsfleet United takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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Josh Wright nereli

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