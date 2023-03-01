Joshua Ajayi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joshua Ajayi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joshua Ajayi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joshua Ajayi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joshua Ajayi 18 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İngiltere,Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joshua Ajayi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joshua Ajayi, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dover Athletic futbol takımında oynamaktadır. Dover Athletic takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joshua Ajayi'nin Dover Athletic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Joshua Ajayi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joshua Ajayi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz
23 Ekim 2020 yılında Ramsgate
27 Ocak 2023 yılında Dover Athletic
Joshua Ajayi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joshua Ajayi şuan Dover Athletic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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