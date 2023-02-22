Joshua Akhabue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joshua Akhabue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joshua Akhabue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joshua Akhabue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joshua Akhabue {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joshua Akhabue Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Joshua Akhabue'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Joshua Akhabue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joshua Akhabue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında FC Heartland
1 Temmuz 2019 yılında Rivers United
1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor
1 Aralık 2021 yılında Lobi Stars
1 Aralık 2022 yılında Sunshine Stars
Joshua Akhabue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joshua Akhabue şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.