Joshua Akpan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joshua Akpan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joshua Akpan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joshua Akpan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joshua Akpan {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joshua Akpan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına 1 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Joshua Akpan'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Joshua Akpan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joshua Akpan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Kasım 2022 yılında Shooting Stars
Joshua Akpan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joshua Akpan şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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