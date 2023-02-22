Joshua Akpan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joshua Akpan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Joshua Akpan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joshua Akpan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.