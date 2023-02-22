Joshua Odo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joshua Odo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joshua Odo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joshua Odo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joshua Odo 11 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Joshua Chidiebere Odo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joshua Odo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. Joshua Odo'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Joshua Odo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joshua Odo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joshua Odo şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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