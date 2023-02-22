Joshua Ogbole kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joshua Ogbole Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joshua Ogbole adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joshua Ogbole Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joshua Ogbole {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joshua Ogbole Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nasarawa United futbol takımında oynamaktadır. Nasarawa United takımına - tarihinde katılmıştır. Joshua Ogbole'nin Nasarawa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Joshua Ogbole Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joshua Ogbole Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joshua Ogbole şuan Nasarawa United takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.
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