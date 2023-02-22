Josiah Oche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josiah Oche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josiah Oche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Josiah Oche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Josiah Oche 1 Ocak 2003 tarihinde Aila şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Josiah Lionell Oche şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Josiah Oche Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nasarawa United futbol takımında oynamaktadır. Nasarawa United takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Josiah Oche'nin Nasarawa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Josiah Oche Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Josiah Oche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Mart 2022 yılında Katsina Utd.
1 Ocak 2023 yılında Nasarawa United
Josiah Oche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Josiah Oche şuan Nasarawa United takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.
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