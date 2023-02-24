Josip Milicevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Milicevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Milicevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Milicevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Milicevic 11 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Josip Miličević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Milicevic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK GOSK Gabela futbol takımında oynamaktadır. NK GOSK Gabela takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Josip Milicevic'nin NK GOSK Gabela ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Josip Milicevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Milicevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josip Milicevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Milicevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2022 yılında GOSK Gabela

Josip Milicevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Milicevic şuan NK GOSK Gabela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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