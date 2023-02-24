Josip Rados kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Rados Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Rados adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Rados Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Rados 11 Mayıs 2001 tarihinde Tomislavgrad şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Josip Radoš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Rados Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Josip Rados, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Tomislav T. futbol takımında oynamaktadır. HNK Tomislav T. takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Josip Rados'nin HNK Tomislav T. ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Josip Rados Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Rados isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josip Rados Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Rados futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Zrinjski Mostar

23 Şubat 2021 yılında Neret. Metkovic

30 Haziran 2021 yılında Zrinjski Mostar

7 Temmuz 2021 yılında HNK Tomislav T.

31 Aralık 2021 yılında Zrinjski Mostar

4 Şubat 2022 yılında NK Dugopolje

30 Mayıs 2022 yılında Zrinjski Mostar

15 Temmuz 2022 yılında NK Hrvace

6 Şubat 2023 yılında HNK Tomislav T.

Josip Rados Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Rados şuan HNK Tomislav T. takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Josip Rados Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hnk Tomislav

Bosna-Hersek U19 takımında 19 numaralı formasıyla 7 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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