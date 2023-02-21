Joss Didiba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joss Didiba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joss Didiba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joss Didiba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joss Didiba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joss Didiba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joss Didiba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joss Didiba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joss Didiba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joss Didiba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joss Didiba 11 Kasım 1997 tarihinde Douala şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kamerun,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Joss Didiba Moudoumbou şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joss Didiba Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fisher Sport Ltd yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Trinity Zlin futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joss Didiba'nin FC Trinity Zlin ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Joss Didiba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joss Didiba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Joss Didiba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joss Didiba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Kasım 2015 yılında Perugia

1 Şubat 2016 yılında Juventus U19

30 Haziran 2016 yılında Perugia

16 Ocak 2017 yılında Matera

30 Haziran 2017 yılında Perugia

31 Ağustos 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında Troina

1 Temmuz 2019 yılında FK Senica

16 Eylül 2020 yılında SFC Opava

30 Haziran 2021 yılında FK Senica

1 Temmuz 2021 yılında SFC Opava

1 Temmuz 2022 yılında Trinity Zlin

Joss Didiba kimdir

Joss Didiba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joss Didiba şuan FC Trinity Zlin takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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Joss Didiba nereli

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