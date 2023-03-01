Joss Labadie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joss Labadie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joss Labadie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joss Labadie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joss Labadie 30 Ağustos 1990 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Joss Christopher Labadie şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joss Labadie Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emimel Sports International yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Walsall futbol takımında oynamaktadır. FC Walsall takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Joss Labadie'nin FC Walsall ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joss Labadie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joss Labadie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joss Labadie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joss Labadie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında West Brom Res.

1 Ocak 2009 yılında Shrewsbury

6 Ocak 2009 yılında West Brom Res.

3 Ağustos 2009 yılında Shrewsbury

9 Kasım 2009 yılında West Brom Res.

20 Kasım 2009 yılında Cheltenham

10 Şubat 2010 yılında West Brom Res.

24 Mart 2010 yılında Tranmere Rovers

14 Mayıs 2010 yılında West Brom Res.

1 Temmuz 2010 yılında Tranmere Rovers

9 Temmuz 2012 yılında Notts County

6 Mart 2013 yılında Torquay

3 Nisan 2013 yılında Notts County

3 Ocak 2014 yılında Torquay

30 Ocak 2014 yılında Notts County

31 Ocak 2014 yılında Torquay

8 Temmuz 2014 yılında FC Dag & Red

1 Temmuz 2016 yılında Newport County

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

23 Ekim 2018 yılında Newport County

1 Temmuz 2021 yılında FC Walsall

Joss Labadie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joss Labadie şuan FC Walsall takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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