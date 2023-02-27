Jostin Alarcon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jostin Alarcon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jostin Alarcon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jostin Alarcon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jostin Alarcon 12 Temmuz 2002 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Jostin Alexis Alarcón Paquiyauri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jostin Alarcon Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Franz11 yapmaktadır. Jostin Alarcon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sporting Cristal futbol takımında oynamaktadır. Club Sporting Cristal takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jostin Alarcon'nin Club Sporting Cristal ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jostin Alarcon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jostinalarcon_30/

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http://www.facebook.com/profile.php?id=100009696574938

Jostin Alarcon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jostin Alarcon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 525 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 525 Bin € kadar çıkmıştır.

Jostin Alarcon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jostin Alarcon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında Sport Boys

1 Ocak 2023 yılında Sport. Cristal

Jostin Alarcon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jostin Alarcon şuan Club Sporting Cristal takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Jostin Alarcon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru U23 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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