Josue Navarro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josue Navarro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josue Navarro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Josue Navarro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Josue Navarro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josue Navarro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josue Navarro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josue Navarro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josue Navarro 23 Ağustos 2001 tarihinde Linares şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Josué Isaac Navarro García şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josue Navarro Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Pachuca Premier futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca Premier takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Josue Navarro'nin CF Pachuca Premier ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Josue Navarroboyu ve yaşı kaç

Josue Navarro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josue Navarro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Puebla FC U20

1 Temmuz 2021 yılında Club León U20

1 Ağustos 2022 yılında CF Pachuca U20

1 Ocak 2023 yılında Pachuca II

Josue Navarro kimdir

Josue Navarro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josue Navarro şuan CF Pachuca Premier takımında oynamakta ve 101 numaralı formayı giymektedir.

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Josue Navarro nereli

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