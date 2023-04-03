Jota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jota adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jota Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jota 22 Temmuz 2002 tarihinde Guimarães şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da João Paulo dos Santos Pereira şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jota Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MNM Sports Management yapmaktadır. Jota, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Vitória Guimarães SC B B futbol takımında oynamaktadır. Vitória Guimarães SC B B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jota'nin Vitória Guimarães SC B B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Jota Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jota futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2013 yılında Vitória SC Y
1 Temmuz 2015 yılında Vitória SC S15
1 Temmuz 2017 yılında Guimarães U17
1 Temmuz 2019 yılında Guimarães U19
1 Temmuz 2020 yılında Guimarães A23
1 Temmuz 2021 yılında Guimarães B
Jota Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jota şuan Vitória Guimarães SC B B takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.
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Jota Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Portekiz U18 takımında 14 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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