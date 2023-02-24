Jovan Batuta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Batuta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jovan Batuta kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jovan Batuta ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.