Jovan Batuta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Batuta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jovan Batuta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jovan Batuta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jovan Batuta 27 Eylül 1994 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Јован Батута şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jovan Batuta Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jovan Batuta, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Grbalj futbol takımında oynamaktadır. OFK Grbalj takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jovan Batuta'nin OFK Grbalj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jovan Batuta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jovan Batuta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
15 Temmuz 2017 yılında OSK Igalo
16 Şubat 2018 yılında FK Bokelj
26 Temmuz 2019 yılında Arsenal Tivat
23 Ocak 2021 yılında FK Bokelj
9 Ağustos 2022 yılında OFK Grbalj
Jovan Batuta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jovan Batuta şuan OFK Grbalj takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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