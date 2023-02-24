Jovan Bokic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Bokic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jovan Bokic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jovan Bokic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jovan Bokic 18 Nisan 1999 tarihinde Trebinje şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Jovan Bokić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jovan Bokic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jovan Bokic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zvijezda 09 futbol takımında oynamaktadır. FK Zvijezda 09 takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jovan Bokic'nin FK Zvijezda 09 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jovan Bokic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jovan Bokic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jovan Bokic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jovan Bokic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağustos 2019 yılında Radnicki Pirot

25 Şubat 2020 yılında Slavija S.

18 Temmuz 2020 yılında Sutjeska Foca

18 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

6 Ağustos 2021 yılında Slavija S.

25 Şubat 2022 yılında Po­dri­nje

14 Temmuz 2022 yılında Zvijezda 09

Jovan Bokic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jovan Bokic şuan FK Zvijezda 09 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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