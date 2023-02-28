Jovan Djokic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Djokic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jovan Djokic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jovan Djokic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jovan Djokic 13 Ağustos 1992 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Јован Ђокић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jovan Djokic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Jovan Djokic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Navbahor Namangan futbol takımında oynamaktadır. Navbahor Namangan takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jovan Djokic'nin Navbahor Namangan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jovan Djokic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jovan Djokic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jovan Djokic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jovan Djokic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında FK Rudar

30 Haziran 2012 yılında Javor-Matis

16 Ocak 2017 yılında Atyrau

18 Ocak 2018 yılında AGMK Olmaliq

1 Ocak 2019 yılında Loko Tashkent

10 Ocak 2020 yılında AGMK Olmaliq

1 Ocak 2022 yılında Navbahor

Jovan Djokic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jovan Djokic şuan Navbahor Namangan takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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