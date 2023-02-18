Jovan İlic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan İlic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jovan İlic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jovan İlic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jovan İlic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan İlic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jovan İlic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jovan İlic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jovan İlic 30 Ocak 2000 tarihinde Bijeljina şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bosna-Hersek,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Јован Илић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jovan İlic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jovan İlic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFK Novi Sad 1921 futbol takımında oynamaktadır. RFK Novi Sad 1921 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jovan İlic'nin RFK Novi Sad 1921 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jovan İlicboyu ve yaşı kaç

Jovan İlic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jovan İlic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Jovan İlic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jovan İlic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Şubat 2018 yılında Graficar U19

10 Ağu 2018 yılında Brodarac U19

1 Ocak 2019 yılında FK Brodarac

6 Şubat 2020 yılında Proleter

7 Şubat 2020 yılında FK Brodarac

30 Haziran 2020 yılında Proleter

1 Temmuz 2022 yılında RFK Novi Sad

Jovan İlic kimdir

Jovan İlic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jovan İlic şuan RFK Novi Sad 1921 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Red Star Belgrade(2012-2018)

Jovan İlic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U21 takımında 14 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Jovan İlic nereli

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