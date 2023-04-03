Jovan İlic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan İlic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jovan İlic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jovan İlic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jovan İlic 7 Temmuz 2004 tarihinde Nis şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jovan İlic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jovan İlic, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Radnicki Nis U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Nis U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jovan İlic'nin FK Radnicki Nis U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jovan İlic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jovan İlic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Radn. Nis U19
Jovan İlic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jovan İlic şuan FK Radnicki Nis U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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