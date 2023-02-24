Jovan Mirkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Mirkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jovan Mirkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jovan Mirkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jovan Mirkovic 30 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jovan Mirkovic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tivat futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tivat takımına 14 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Jovan Mirkovic'nin Arsenal Tivat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jovan Mirkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jovan Mirkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jovan Mirkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jovan Mirkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağustos 2020 yılında Arsenal Tivat

Jovan Mirkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jovan Mirkovic şuan Arsenal Tivat takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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