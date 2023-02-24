Jovan Pavlovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Pavlovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jovan Pavlovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jovan Pavlovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jovan Pavlovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Pavlovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jovan Pavlovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Pavlovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jovan Pavlovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jovan Pavlovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jovan Pavlovic 11 Şubat 2000 tarihinde Leskovac şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Pavlović Jovan Vladimir şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jovan Pavlovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kas-Consulting d.o.o yapmaktadır. Jovan Pavlovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Posusje futbol takımında oynamaktadır. HSK Posusje takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jovan Pavlovic'nin HSK Posusje ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Jovan Pavlovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jovan Pavlovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Jovan Pavlovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jovan Pavlovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında AS Trencin

28 Ağustos 2018 yılında Inter Bratislava

30 Haziran 2019 yılında AS Trencin

21 Ocak 2020 yılında Rudar Velenje

30 Haziran 2020 yılında AS Trencin

5 Ağustos 2020 yılında FK Krupa

1 Temmuz 2021 yılında Rudar Prijedor

7 Temmuz 2022 yılında HSK Posusje

Jovan Pavlovic kimdir

Jovan Pavlovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jovan Pavlovic şuan HSK Posusje takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Jovan Pavlovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U21 takımında 16 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jovan Pavlovic nereli

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