Jovan Pelicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Pelicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jovan Pelicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jovan Pelicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jovan Pelicic {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Јован Пеличић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jovan Pelicic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kom Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Kom Podgorica takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jovan Pelicic'nin Kom Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jovan Pelicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jovan Pelicic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2022 yılında Kom Podgorica
Jovan Pelicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jovan Pelicic şuan Kom Podgorica takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
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