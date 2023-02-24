Jovan Pelicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Pelicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jovan Pelicic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jovan Pelicic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.