Jovan Stevanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Stevanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jovan Stevanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jovan Stevanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jovan Stevanovic 14 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jovan Stevanovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Trayal Kruševac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Trayal Kruševac U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Jovan Stevanovic'nin FK Trayal Kruševac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jovan Stevanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jovan Stevanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jovan Stevanovic şuan FK Trayal Kruševac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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