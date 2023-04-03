Jovan Stevanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Stevanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jovan Stevanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jovan Stevanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.