Jovan Vujovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jovan Vujovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jovan Vujovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jovan Vujovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jovan Vujovic 20 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jovan Vujovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Petrovac futbol takımında oynamaktadır. OFK Petrovac takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Jovan Vujovic'nin OFK Petrovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jovan Vujovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jovan Vujovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jovan Vujovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jovan Vujovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2015 yılında OFK Grbalj

16 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

24 Temmuz 2017 yılında FK Lovcen

17 Temmuz 2019 yılında FK Podgorica

1 Şubat 2022 yılında OFK Petrovac

Jovan Vujovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jovan Vujovic şuan OFK Petrovac takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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