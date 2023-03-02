Joy Mukena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joy Mukena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Joy Mukena kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joy Mukena ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.