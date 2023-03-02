Joy Mukena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joy Mukena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joy Mukena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joy Mukena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joy Mukena 3 Temmuz 1999 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İngiltere,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Joy Richard Mpinga Mukena şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joy Mukena Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
St. Albans City futbol takımında oynamaktadır. St. Albans City takımına 21 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Joy Mukena'nin St. Albans City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Joy Mukena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joy Mukena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Mart 2017 yılında Watford U23
1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz
12 Aralık 2019 yılında Bracknell
21 Ağustos 2020 yılında St. Albans City
Joy Mukena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joy Mukena şuan St. Albans City takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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