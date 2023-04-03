Joyce Luyeye Nkula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joyce Luyeye Nkula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joyce Luyeye Nkula adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joyce Luyeye Nkula Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joyce Luyeye Nkula 17 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Joyce Philippe Luyeye-Nkula şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joyce Luyeye Nkula Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 25 HOURS SPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hannover 96 II futbol takımında oynamaktadır. Hannover 96 II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joyce Luyeye Nkula'nin Hannover 96 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Joyce Luyeye Nkula Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joyce Luyeye Nkula isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joyce Luyeye Nkula Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joyce Luyeye Nkula futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Hannover 96 U17

1 Temmuz 2020 yılında Hannover 96 U19

1 Temmuz 2022 yılında Hannover 96 II

Joyce Luyeye Nkula Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joyce Luyeye Nkula şuan Hannover 96 II takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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